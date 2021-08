Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια - Κόκκαλης: “απειλή” για το μοναστήρι της Φανερωμένης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα σπίτια στην περιοχή που παραδόθηκαν στην φλόγες. Πως κρίνει την εξέλιξη της φωτιάς και ποιους φόβους εκφράζει για την εκέκταση του πύρινου μετώπου.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία, η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο είναι πολύ δύσκολη, δεδομένης και της έντασης των ανέμων, αλλά και της διακοπής των ρίψεων από τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης από την δύση του ηλίου και ύστερα.

Όπως σημείωσε ο Βασίλης Κόκκαλης, «είναι πολύ μεγάλο το πύρινο μέτωπο και οι εστίες, εξαιρετικά δύσκολο να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές και ανάλογα με την φορά του ανέμου υπάρχει κίνδυνος είτε για τον Κιθαιρώνα είτε ακόμη και για την Πάρνηθα, κάτι που απευχόμαστε σε κάθε περίπτωση, αλλά η φωτιά είναι μεγάλη και ανεξέλεγκτη».

«Η φωτιά πλησιάζει στο μοναστήρι της Φανερωμένης. Ζήτησαν να στείλουμε χωματουργικό μηχάνημα για να ανοίξει ο δρόμος προς και από το μοναστήρι», είπε ο κ. Κόκκαλης.

Όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, υπάρχουν αναφορές για δύο σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες, καθώς και για ένα τρίτο που έχει υποστεί ζημιές, τονίζοντας ότι τουλάχιστον το ένα από τα σπίτια έχει καταστραφεί πλήρως.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Κατερίνη: Έπνιξε την αδερφή της με το λουρί τσάντας

Μπομπ Ντίλαν: κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης