Στην Τραμπζονσπόρ ο Μανώλης Σιώπης

Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα παίκτη. Πόση διάρκεια έχει το συμβόλαιο, πόσες θα είναι οι ετήσιες απολαβές του.

Ο Μανώλης Σιώπης μετέβη στην Τραπεζούντα, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Τραμπζονσπόρ και εν συνεχεία ανακοινώθηκε από τον τουρκικό σύλλογο.

Ο Σιώπης αγωνιζόταν στην Αλάνιασπορ από το 2019.

Η Τραμπζονσπόρ ξόδεψε 1 εκατομμύριο ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Ο 27χρονος διεθνής μέσος, ο οποίος θα έχει ξανά συμπαίκτη τον Τάσο Μπακασέτα, θα λαμβάνει 700.000 ευρώ ετησίως από τη νέα ομάδα του.

