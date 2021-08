Πολιτική

Χρυσοχοΐδης για φωτιές: Διπλάσιες φέτος οι ώρες πτήσης - Γιατί δεν πετά συνεχώς το Beriev

Τι είπε για την μάχη στα Βίλια και τα άλλα πύρινα μέτωπα. Πόσα αεροπλάνα και ελικόπτερα επιχείρησαν σήμερα. Τι απαντά στην αντιπολίτευση.

«Τα εναέρια μέσα ήταν σήμερα επιχειρησιακά αξιόμαχα και δυναμικά στην κατάσβεση», δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές, απαντώντας σε σημερινές αναφορές της αντιπολίτευσης, ενώ έδωσε απαντήσεις για τον τρόπο επιχείρησης ειδικά του ρωσικού Beriev-200.

«Το θέμα της ασφάλειας δεν είναι διαπραγματεύσιμο», τόνισε ο υπουργός, υπενθυμίζοντας το τραγικό δυστύχημα με ίδιου τύπου αεροσκάφος στην Τουρκία που στοίχισε την ζωή 8 ανθρώπων και πρόσθεσε: «Επειδή συνεχίζονται οι αναφορές για το Beriev, οι κανόνες του κατασκευαστή ακολουθούνται κατά γράμμα σύμφωνα με το πρωτόκολλο συντήρησης και όταν το αεροσκάφος δεν επιχειρεί αναπληρώνεται από περισσότερα διαθέσιμα μέσα, όπως συνέβη στην περίπτωσή μας».

Για να δώσει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει φέτος ο κρατικός μηχανισμός με τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο κ. Χρυσοχοϊδης έδωσε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου μέχρι σήμερα, όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει η χώρα έχουν επιχειρήσει τις διπλάσιες ώρες από πέρσι, ολόκληρη την αντιπυρική περίοδο, δηλαδή τις 31 Οκτωβρίου.





«Όσο αφορά την χρήση των εναερίων μέσων στις πυρκαγιές, θέλω να τονίσω ότι ολόκληρη την περσινή αντιπυρική περίοδο και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020, τα εναέρια μέσα επιχείρησαν συνολικά 3.161 ώρες, ενώ την φετινή αντιπυρική περίοδο και μέχρι σήμερα, έχουν ήδη επιχειρήσει 6.190 ώρες. Ήδη δηλαδή, τις διπλάσιες ώρες. Αυτό είναι ενδεικτικό της σφοδρότητας και του μεγάλου αριθμού των πυρκαγιών που έχουμε φέτος», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης..

Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στα Βίλια ο υπουργός ανέφερε ότι μέχρι το τελευταίο φως επιχείρησαν περιοδικά 29 εναέρια μέσα, με το Beriev. Ο υπουργός αναφέρθηκε ειδικά στην πυρκαγιά στα Βίλια, λέγοντας ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν να αντιμετωπίσουν συμπαγές δάσος, χωρίς καλλιέργειες που θα αποτελούσαν φυσικές ζώνες ανάσχεσης, διαρκείς αλλαγές της διεύθυνσης των ανέμων και χωρίς οδικό δίκτυο που δυσχεραίνει την πρόσβαση σε επίμαχα σημεία.





Σήμερα, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης εκδηλώθηκαν 42 νέες πυρκαγιές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την επικράτεια διαχειρίζονται συνολικά 84 πυρκαγιές.

«Η πυρκαγιά που εξακολουθεί να απασχολεί μεγάλο αριθμό πυροσβεστικών δυνάμεων είναι αυτή που εκδηλώθηκε την Δευτέρα στα Βίλια. Και σήμερα δεν έλειψαν οι αναζωπυρώσεις», είπε ο υπουργός και συνέχισε λέγοντας «σε κάποιες περιπτώσεις δημιούργησαν μέτωπο πυρκαγιάς που έφτασε κοντά σε οικισμούς, όπως αυτή που είχαμε το μεσημέρι και πλησίασε τα Βίλια. Οι πυροσβέστες δίνοντας στην κυριολεξία μάχη με τα στοιχεία της φύσης απέτρεψαν την είσοδο της πυρκαγιάς στον οικισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν να αντιμετωπίσουν συμπαγές δάσος, χωρίς καλλιέργειες που θα αποτελούσαν φυσικές ζώνες ανάσχεσης, διαρκείς αλλαγές της διεύθυνσης των ανέμων και χωρίς οδικό δίκτυο που δυσχεραίνει την πρόσβαση σε επίμαχα σημεία. Εντούτοις και παρά τις αντίξοες συνθήκες, ισχυρές δυνάμεις, επίγειες και εναέριες συνεχίζουν να επιχειρούν. Σε αυτό τον αγώνα είναι δίπλα μας όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο Ελληνικός Στρατός με πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα, η Περιφέρεια, όλοι οι Δήμοι της ευρύτερης περιοχής και πολυάριθμες Εθελοντικές Ομάδες και κάτοικοι της περιοχής, που μας διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό, υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Συνολικά επιχειρούν 427 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 149 οχήματα».





Ο κ Χρυσοχοϊδης ανέφερε επίσης ότι οι συλλήψεις για εμπρησμούς, ειδικά τον τελευταίο μήνα είναι πολλές και τόνισε «Όταν κάποιοι από εμάς, δεν προσαρμόζονται στις οδηγίες της πολιτείας ή δρουν με δόλο βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωές, περιουσίες αλλά και τη χλωρίδα και την πανίδα του δάσους, τότε ο αγώνας που όλοι μας καταβάλλουμε γίνεται άνισος και το κόστος είναι τεράστιο. Όλοι οι πυροσβέστες μας, όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, δίνουν σκληρό αγώνα όλες αυτές τις μέρες και επιχειρούν με την ίδια αυταπάρνηση και αυτοθυσία».

Ο υπουργός είπε επίσης ότι τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης και κατέληξε: «Είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Απευθύνω έκκληση στους πολίτες ώστε να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Είναι άκρως απαραίτητο για την ασφάλειά τους».

