Ονδούρα: Διαιτητής έβγαλε όπλο για να γλιτώσει το λιντσάρισμα (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Δείτε πώς ο διαιτητής απώθησε τους εξαγριωμένους οπαδούς, που “πάγωσαν” στη θέα του όπλου.

Σκηνές “Άγριας Δύσης” εκτυλίχθηκαν σε γήπεδο της Ονδούρας, όταν στη διάρκεια ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου, ο διαιτητής έβγαλε όπλο προκειμένου να αποφύγει την επίθεση οπαδών που κινήθηκαν εναντίον του με απειλητικές διαθέσεις.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν όταν ο διαιτητής δεν απέβαλε ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να εξοργίζονται και να διαμαρτύρονται έντονα.

Ορισμένοι εξαγριωμένοι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, απειλώντας να λιντσάρουν τον διαιτητή… Όμως “πάγωσαν” όταν ο ρέφερι έβγαλε όπλο και δεν δίστασε μάλιστα να ρίξει προειδοποιητικές βολές.

Βίντεο-ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του κόσμου, μέσω των social media, απαθανάτισε το απίστευτο περιστατικό:

