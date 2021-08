Αθλητικά

Παραολυμπιακοί αγώνες: Αφγανοί αθλητές εγκλωβίστηκαν στην Καμπούλ (βίντεο)

Οι μόνοι εκπρόσωποι της χώρας στο Τόκιο, παρέμειναν στην χώρα τους, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Της Λίτσας Ιωάννου

«Είμαι μια γυναίκα από το Αφγανιστάν και αντιπροσωπεύω όλες τις γυναίκες εδώ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με», αναφέρει σε μήνυμα της η Αφγανή αθλήτρια, Ζάκια Χουντανταντί σε ένα απελπισμένο κάλεσμα της προς την διεθνή κοινότητα.

Το όνειρο της, να γίνει η πρώτη Αφγανή αθλήτρια που συμμετείχε σε Παραολυμπιακους Αγώνες… «έσβησε».

Την ερχόμενη Τετάρτη, η αθλήτρια του Τάε Κβον Ντο θα έμπαινε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο, μαζί με τον συναθλητή της Χουσεΐν Ρασουλί και λίγες μέρες αργότερα θα έδινε τον δικό της αγώνα για διάκριση.

Τώρα είναι εγκλωβισμένη στην Καμπούλ, αφού από τη στιγμή που οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν την εξουσία, τα αεροδρόμια έκλεισαν και η Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει τρόπος να ταξιδέψουν οι αθλητές στο Τόκιο.

Η Ζάκια Χουντανταντί καλεί σε βοήθεια, αφού το «αύριο» που ξημερώνει για τις γυναίκες στην χώρα, είναι δυσοίωνο.

‘Όπως λέει, «σας παρακαλώ, μην επιτρέψετε σε μια Αφγανή αθλήτρια να νικηθεί τόσο εύκολα. Έχω υποφέρει πολύ, δεν θέλω ο αγώνας μου να είναι μάταιος και χωρίς αποτέλεσμα. Βοηθήστε με».

Οι φόβοι πως ο γυναικείος αθλητισμός θα σβήσει και μπορεί να τους κοστίσει και τη ζωή έχει φωλιάσει στις καρδιές των αθλητριών στο Αφγανιστάν

«Δεν αρέσει στους Ταλιμπάν οι γυναίκες να βρίσκονται σε γραφείο, να δουλεύουν, να αθλούνται. Θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πέσω στα χέρια των Ταλιμπάν. Μας σκοτώνουν», λέει η Νιλιφαρ Μοαγιάτ, Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ του Αφγανιστάν.

Ο Χουσεϊν Ρασουλί που θα αγωνιζόταν στον στίβο και η Ζακία Χουντανταντί θα ήταν οι μόνοι εκπρόσωποι του Αφγανιστάν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

