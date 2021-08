Συνταγές

Μινωική κουζίνα: τουρίστες μυούνται στα μυστικά της (βίντεο)

Τις αρχαίες μαγειρικές μεθόδους της περιόδου του Μινωΐκού Πολιτισμού έχουν την ευκαιρία να μάθουν, όσοι επισκέπτονται τα Χανιά. Η βιωματική αυτή εμπειρία έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον.

Του Λευτέρα Πράσινου

Με φόντο τα Λευκά Όρη και υπό τη σκιά των κρητικών δέντρων, η βρετανίδα Τζέρολιν Μόρισον, που από το 1997 έχει κάνει σπίτι της την Κρήτη, φέρνει τα τελευταία υλικά για το μινωϊκό γεύμα που ετοιμάζει, μεταξύ άλλων: φακές, κόλιανδρο, άγρια σύκα, θαλασσινό αλάτι, κουνέλι, χοιρινό, κρεμμύδια και σκόρδο.

Η Μόρισον έχει περάσει τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής της μελετώντας τον Μινωϊκό Πολιτισμό και πιο συγκεκριμένα τι έτρωγαν και πως προετοίμαζαν τα γεύματά τους οι άνθρωποι εκείνης της εποχής.

Σήμερα, μοιράζεται τις γνώσεις της με επισκέπτες, ντόπιους και τουρίστες, μαγειρεύοντας μαζί τους, σε κεραμικά σκεύη., όπως της αρχαίας εποχής, τα οποία κατασκευάζει και η ίδια.

Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ανέδειξε το συγκεκριμένο θέμα, μεταφέροντας σε όλοn τον πλανήτη τις ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, που αφήνουν στους ξένους επισκέπτες, οι γεύσεις της μινωϊκής κουζίνας.

