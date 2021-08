Κοινωνία

Λέσβος: “γλέντι” με ξύλο, πυροβολισμούς και συλλήψεις

Με επίθεση σε περιπολικό και τραυματισμό αστυνομικού “το έκαψε” παρέα του νησιού.

Συνελήφθησαν, στην Καλλονή της Λέσβου, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Μυτιλήνης, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Καλλονής, οκτώ άτομα (επτά άνδρες και μια γυναίκα).

Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας, δρώντας από κοινού με άλλους και συγκεκριμένα περί τα 20 άτομα στο σύνολο τους, αρνήθηκαν να συμμορφωθούν σε υποδείξεις αστυνομικών που κλήθηκαν να διερευνήσουν καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Συγκεκριμένα τους εξύβρισαν, τους απείλησαν, κινήθηκαν εναντίον τους και τραυμάτισαν αστυνομικό, ενώ προκάλεσαν και φθορές σε περιπολικό όχημα. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, αστυνομικός έριξε με το όπλο του προειδοποιητικές - εκφοβιστικές βολές σε ασφαλή κατεύθυνση.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε και με την οποία παραπέμπονται να δικαστούν αύριο με τη διαδικασία του αυτοφώρου οι οκτώ συλληφθέντες, περιλαμβάνει τα αδικήματα, της βίας κατά υπαλλήλων, της στάσης, της απειλής, της εξύβρισης, της πρόκλησης σωματικής βλάβης (τετελεσμένη και σε απόπειρα), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της διατάραξης ησυχίας.





