Θεσσαλονίκη: τυχαία σύλληψη δραπέτη με ποινή φυλάκισης 162 ετών!

Πως έπεσε ξανά στα χέρια των Αρχών ο κατάδικος. Γιατί του έχει επιβληθεί τόσο μεγάλη ποινή.

Ένας τυχαίος αστυνομικός έλεγχος έβγαλε «λαβράκι»

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της οδού Μοναστηρίου έκριναν ύποπτους τους επιβάτες ενός ΙΧ αυτοκινήτου. Έκαναν σήμα στον οδηγό του να σταματήσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival, όταν προχώρησαν στον έλεγχο των εγγράφων τους διαπίστωσαν ότι ο ένας από αυτούς ήταν κρατούμενος στις φυλακές Λάρισας και βρισκόταν σε άδεια. Πλην όμως, είχε δηλώσει ως τόπο παραμονής κατά την άδειά του την Αθήνα. Κατόπιν τούτου θεωρήθηκε δραπέτης και συνελήφθη.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος Συριακής υπηκοότητας καταδικάστηκε για διακίνηση παράτυπων μεταναστών σε φυλάκιση 162 ετών! Όταν οι αστυνομικοί είδαν στα έγγραφά του τη διάρκεια της ποινής… ζαλίστηκαν.

