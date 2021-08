Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Απο ξηράς συνεχίζεται η μάχη για την αντιμετώπιση των εστίων. "Φράγμα" για να μην απειληθούν σπίτια του χωριού.

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν όλες οι επίγειες δυνάμεις στην μεγάλη πυρκαγιά στα Βίλια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι δυνάμεις που είχαν δημιουργήσει «τείχος» γύρω από το χωριό των Βιλίων κατάφεραν το απόγευμα να αποτρέψουν την πυρκαγιά να φθάσει στα σπίτια ωστόσο είναι σε εξέλιξη με διάσπαρτες εστίες.

Το θετικό είναι ότι αυτήν την ώρα δεν φυσάει ενώ την νύχτα αναμένεται ότι οι άνεμοι που επίσης δεν θα είναι ισχυροί θα γυρίσουν σε βορειοανατολική κατεύθυνση γεγονός που σημαίνει ότι θα στρέψουν την πυρκαγιά προς τα καμένα.

Όλες οι δυνάμεις πυρόσβεσης, εθελοντές, οι Πολωνοί πυροσβέστες, με την συνδρομή του στρατού καθώς και υδροφόρων και μηχανημάτων της Περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα επιχειρήσουν και τα εναέρια μέσα.

