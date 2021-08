Life

Ελένη Ράντου: Η σπάνια φωτογραφία με την κόρη της (εικόνες)

Στιγμιότυπο από τις στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς που περνά με την Νικολέτα, μοιράστηκε με τους φίλους της η δημοφιλής ηθοποιός.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Ελένη Ράντου.

Η γνωστή ηθοποιός κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και χαίρεται τον καλό καιρό και τις βουτιές της στη θάλασσα.

Η Ελένη Ράντου έχει στο πλευρό της την αγαπημένη της οικογένεια και φιλικά της πρόσωπα και βιώνει όμορφες και ξεχωριστές στιγμές.

Μάλιστα, η ίδια έχει περισσότερο χρόνο για να περάσει με την κόρη της Νικολέτα, που είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της.

Η Ελένη Ράντου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μια σπάνια φωτογραφία με την 25χρονη κόρη της Νικολέτα, που έχει αποκτήσει με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

«Με καλή παρέα .. παντού είναι ωραία!!!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

