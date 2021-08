Κόσμος

Φωτιά στην Καλιφόρνια: τραυματίες, εκκενώσεις και καταστροφές

Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας βρίσκεται για ακόμη μια φορά η αμερικανική πολιτεία. Το μέτωπο οκταπλασιάστηκε μέσα σε 24 ώρες!

Μια δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της πρωτεύουσας της Καλιφόρνιας, μέσα σε λίγες ημέρες παραμένει ανεξέλεγκτη, έχοντας ήδη διανύσει σχεδόν 215 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Τουλάχιστον δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελικόπτερα, αφότου η φωτιά, που οι αμερικανικές αρχές έχουν βαπτίσει Caldor Fire, κατέστρεψε μια μικρή πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από το Σακραμέντο, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας.

Χιλιάδες κάτοικοι προετοιμάζονται να εκκενώσουν τις εστίες τους μπροστά στην επέλαση της πυρκαγιάς, η οποία καταστρέφει τον εθνικό δρυμό του Ελντοράντο από τις 14 Αυγούστου, τροφοδοτούμενη από τις συνθήκες ακραίας ξηρασίας και τους θυελλώδεις ανέμους.

«Σας παρακαλώ, ακούστε τις προειδοποιήσεις και όταν θα σας ζητήσουμε να φύγετε, φύγετε!», είπε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων της Καλιφόρνιας Τομ Πόρτερ, όπως γράφει η εφημερίδα Sacramento Bee.

Η πυρκαγιά οκταπλασίασε την επιφάνειά της σε διάστημα 24 ωρών και μαινόταν σήμερα ανεξέλεγκτη, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των πυροσβεστών.

Η Caldor Fire είναι ένα από τα δεκάδες πύρινα μέτωπο που μαίνονται στις δυτικές ΗΠΑ.

Βορειότερα, η πυρκαγιά Dixie συνεχίζει να καίει πάνω από έναν μήνα αφότου ξέσπασε. Παρά την κινητοποίηση 6000 πυροσβεστών, το μέτωπο έχει οριοθετηθεί μόλις σε ποσοστό 33%. Έχει κατακάψει περισσότερα από 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια επιφάνεια που ισοδυναμεί με εκείνη του Λουξεμβούργου, κάτι που την καθιστά την δεύτερη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας.

