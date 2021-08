Κοινωνία

Κατερίνη - αδελφοκτονία: στον ανακριτή η ηλικιωμένη

Η γυναίκα κατηγορείται ότι έπνιξε με το λουρί μιας τσάντας την αδελφή της, μέσα στο σπίτι τους. Τι είπε η ίδια στους αστυνομικούς.

Στον ανακριτή Κατερίνης θα οδηγηθεί σήμερα το πρωί η 75χρονη που κατηγορείται ότι έπνιξε με λουρί τσάντας την 73χρονη αδελφή της, στο σπίτι όπου διέμεναν, έξω από την Κατερίνη.

Η φερόμενη ως αδελφοκτόνος οδηγήθηκε την Τετάρτη στον Εισαγγελέα, που της απήγγειλε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και ακολούθως την παρέπεμψε να απολογηθεί στον Ανακριτή.

Το έγκλημα φέρεται να τελέστηκε λίγο μετά τα ξημερώματα. Συγγενικό πρόσωπο των δύο αδελφών που διαμένει στην ίδια γειτονιά άκουσε φωνές. Όταν πήγε στο σπίτι, εντόπισε νεκρή την άτυχη γυναίκα. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης ειδοποιήθηκαν, έφτασαν επί τόπου και συνέλαβαν την 75χρονη.

Όπως έγινε γνωστό, η ηλικιωμένη εξεταζόμενη από αστυνομικούς δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει τους λόγους για την πράξη της. Κατά πληροφορίες, τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

