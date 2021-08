Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παπαπέτρου: παραμένει ο αρχηγός

Εξέπνευσε η διορία για να κάνει χρήση του όρου ΝΒΑ out που είχε στο συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Αρχηγός του Παναθηναϊκού θα παραμείνει ο Ιωάννης Παπαπέτρου, καθώς εξέπνευσε η διορία για να κάνει χρήση του όρου ΝΒΑ out που είχε στο συμβόλαιό του με τους «πράσινους».

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό στις 11 Ιουλίου υπογράφοντας νέο συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Είχε ζητήσει ο ίδιος, όμως να συμπεριληφθεί ρήτρα που θα του επέτρεπε να αποχωρήσει αν είχε πρόταση από ομάδα του ΝΒΑ, η οποία θα κατέβαλε στους «πράσινους» ένα συγκεκριμένο ποσό.

Ο Παπαπέτρου δεν είχε, όμως κάποια πρόταση από ομάδα του ΝΒΑ που να τον συγκινήσει με αποτέλεσμα να παραμείνει «πράσινος».

