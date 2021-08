Αθλητικά

Τσιτσιπάς – Σινσινάτι: άνετα στους “16”

Ποιος θα είναι αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο σετ απέναντι στον Σεμπάστιαν Κόρντα, νίκησε με 7-6(5), 6-3 μετά από 100 λεπτά αγώνα και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Σινσινάτι Open.

Το πρώτο σετ οδηγήθηκε σε tie-break, όπου τα λάθη μοιράστηκαν, αλλά τελικά ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, αντέδρασε καλύτερα και έφτασε στη νίκη.

Περισσότερο ξεκάθαρος στο παιχνίδι του, στο δεύτερο σετ, οδήγησε σε απογοήτευση τον Αμερικανό και κατακτώντας τα τελευταία τέσσερα games έφτασε στη νίκη και στην πρόκριση στο 3ο γύρο.

Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Ιταλός Λορέντζο Σονέγκο, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε με 7-6(9), 6-2 του Αμερικανού, Τόμι Πολ .

