Κόσμος

Αϊτή: Ισχυρός μετασεισμός σκόρπισε τον τρόμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλησιάζει τους 2.200 ο εφιαλτικός απολογισμός του “χτυπήματος” του Εγκέλαδου.

Πολλά κτήρια ταρακουνήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (σ.σ. βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα) εξαιτίας ισχυρού μετασεισμού που έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη Λε Καγιέ, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν όταν έπληξε τη νότια Αϊτή ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 Ρίχτερ το Σάββατο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Ο απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής που έπληξε την Αϊτή, ξανανοίγοντας τις πληγές του 2010, έχει φθάσει μέχρι στιγμής τους 2.189 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, διευκρινίζοντας ότι οι τραυματίες είναι πάνω από 12.000 και τουλάχιστον 332 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», σημείωσε η Πολιτική Προστασία μέσω Twitter.

Οι πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών διέκοψαν τις προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια δεκάδων χιλιάδων κτιρίων που κατέρρευσαν, περιέπλεξαν τις προσπάθειες να διανεμηθεί βοήθεια στους σεισμοπαθείς και επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κατάσταση χιλιάδων ανθρώπων που έμειναν άστεγοι, χωρίς τρόφιμα ούτε νερό.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: νέες εκκενώσεις οικισμών και τιτάνια μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Πέμπτη σε 136 σημεία της χώρας

Πυρόπληκτοι - Αποζημιώσεις: η πλατφόρμα για τις αιτήσεις τέθηκε σε λειτουργία