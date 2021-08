Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: γίνεται πολιτική εκμετάλλευση του αντιεμβολιασμού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για να χτιστεί τείχος ανοσίας με τη μετάλλαξη Δέλτα, θα πρέπει να εμβολιαστεί σχεδόν το σύνολο των ενηλίκων, υποστήριξε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου ιατρικού Συλλόγου.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι χθες ανακοινώθηκαν 282 διασωληνωμένοι, ενώ ακριβώς πριν από ένα μήνα ήταν 123. Αυτό δείχνει μια μεγάλη κλιμάκωση η οποία σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνει μη διαχειρίσιμη.

Ο κ. Εξαδάκτυλος ήταν κατηγορηματικός στην αναγκαιότητα να εμβολιαστούν μέσα στον Σεπτέμβριο όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη. Μάλιστα, είπε ότι στις ηλικίες άνω των 50 ετών ο εμβολιασμός θα πρέπει να φτάσει σε ποσοστό 100%.

Ερωτηθείς για το τείχος ανοσίας, είπε ότι λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, το απαιτούμενο ποσοστό εμβολιασμών έχει ανέβει πολύ και με δεδομένο ότι τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν μπορούν να εμβολιαστούν, θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι οι ενήλικες.

Αναφερόμενος στο θέμα του αντιεμβολιασμού, είπε ότι γίνεται πολιτική εκμετάλλευση και όχι μόνο από κόμματα, συμπληρώνοντας ότι έχει καταργηθεί η λογική των πραγμάτων.

Τέλος και μεταξύ άλλων, απαντώντας στο ερώτημα αν θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε ορισμένους τομείς, είπε ότι ο εμβολιασμός σε πολλές περιπτώσεις εργαζομένων θα πρέπει να είναι αυτονόητος.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: νέες εκκενώσεις οικισμών και τιτάνια μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Πέμπτη σε 136 σημεία της χώρας

Πυρόπληκτοι - Αποζημιώσεις: η πλατφόρμα για τις αιτήσεις τέθηκε σε λειτουργία