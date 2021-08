Αθλητικά

Τσιτσιπάς για κορονοϊό: δεν βλέπω το λόγο να εμβολιαστώ, έχει κάποιες παρενέργειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπεραμύνθηκε των αρχικών του δηλώσεων ο Έλληνας πρωταθλητής. «Για μένα το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά», είπε και πρόσθεσε, «οι νέοι είναι καλύτερο να νοσήσουν για να χτίσουμε ανοσία».

Τα πρόσφατα σχόλιά του για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον στην συνέντευξη Τύπου του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά το νικηφόρο αγώνα του απέναντι στον Κόρντα και την πρόκριση του στους 16 του τουρνουά στο Σινσινάτι.

Ερωτηθείς για την τοποθέτησή του, ότι δεν θα κάνει το εμβόλιο αν δεν είναι υποχρεωτικό, είπε πως δεν είναι κατά του εμβολιασμού, αλλά αισθάνεται πως το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά.

«Είμαι νεαρός, είμαι στην κατηγορία κάτω των 25 ετών. Για μένα το εμβόλιο δεν έχει δοκιμαστεί αρκετά, είναι καινούργιο. Έχει κάποιες παρενέργειες, ξέρω προσωπικά κάποιους ανθρώπους που τις είχαν. Δεν είμαι κατά, αυτό να το ξεκαθαρίσω, απλώς δεν βλέπω λόγο για κάποιον στη δική μου ηλικιακή κατηγορία να χρειαστεί να εμβολιαστεί. Νομίζω ότι το concept ήταν να δοθεί στους μεγαλύτερους ηλικιακά, αν δεν κάνω λάθος», είπε αρχικά και συνέχισε φανερά ενοχλημένος.

«Δεν είναι κάτι για το οποίο ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα και μέχρι στιγμής δεν μας έχει δοθεί ως υποχρεωτικό. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Δεν είπα κάτι περίεργο. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Αν είναι να το παίζουμε διπλωμάτες και να μην μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας για κάτι συγκεκριμένο, ποιος ο λόγος να κάνουμε αυτές τις συνεντεύξεις;», είπε και πρόσθεσε.

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι πιστεύει ότι είναι σωστό. Δεν μπορεί κάποιος να πάει με ένα εμβόλιο και να σε υποχρεώσει να το κάνεις. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αν θέλεις να προστατευτείς με το εμβόλιο, δικό σου πρόβλημα, πήγαινε και κάνε το. Για εμάς τους νέους πιστεύω ότι είναι καλό να περάσουμε τον ιό, γιατί θα χτίσουμε ανοσία. Δεν το βλέπω σαν κάτι κακό.

Όπως είπα, δεν είναι υποχρεωτικό, ο καθένας έχει την ελευθερία να αποφασίσει για τον εαυτό του τι είναι σωστό και τι δεν είναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνουμε όλοι, δεν λέω το αντίθετο. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα μας δοθούν πολλές επιλογές, αλλά μέχρι τότε θέλω να δω μια καλύτερη εκδοχή του εμβολίου που να μας παρέχει πιο πολλά συν, παρά πλην», κατέληξε το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια: νέες εκκενώσεις οικισμών και τιτάνια μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Κορονοϊός: Δωρεάν τεστ την Πέμπτη σε 136 σημεία της χώρας

Εξαδάκτυλος για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: γίνεται πολιτική εκμετάλλευση του αντιεμβολιασμού (βίντεο)