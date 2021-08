Κοινωνία

Νεκροθάφτης συνελήφθη για διάρρηξη σε σπίτι νεκρού

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω. Είχε απασχολήσει τις Αρχές, στο παρελθόν, για κλοπές σε αυτοκίνητα.

Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου οδηγήθηκε ένας 44χρονος, κατηγορούμενος για απόπειρα κλοπής σε εξοχική κατοικία νεκρού, που κηδεύτηκε στο κοιμητήριο όπου εργάζεται ως νεκροθάφτης, την προηγούμενη ημέρα!

Ο 44χρονος νεκροθάφτης, ο οποίος έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω το μεσημέρι της Τρίτης, από αστυνομικούς του Α.Τ. Αρχαγγέλου, την ώρα που προσπαθούσε να διαρρήξει την εξοχική κατοικία του νεκρού.

Εντοπίστηκε από συγγενή του εκλιπόντος να περιεργάζεται εργαλεία στην αυλή του σπιτιού, ο οποίος τον ακινητοποίησε και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Εις βάρος του είχε σχηματιστεί μόλις πρόσφατα κι έτερη δικογραφία για κλοπές σε αυτοκίνητα.

Πηγή: dimokratiki.gr

