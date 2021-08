Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης

Τι προβλέπουν τα άστρα για τα οικονομικά και τα αισθηματικά. Ποια ζώδια ευνοούνται.

Κριός: Ευτυχώς που εσείς ανοίγετε τα πανιά σας και ταξιδεύετε προς μία κατεύθυνση που είναι στρωμένη με ροδοπέταλα και ξέρετε ότι αυτή τη φορά δεν επιτρέπονται λάθη. Σιγά-σιγά καταλαβαίνετε και την ανάγκη της ήρεμης δύναμης και να επιμένετε στα σημαντικά. Ερωτικά, είστε ακαταμάχητοι και αυτό σας κάνει να έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Επαγγελματικά, ξέρετε ότι αυτό που δεν κάνετε καλά είναι οι οικονομικές διαπραγματεύσεις, αλλά πρέπει να το μάθετε!

Ταύρος: Νιώθετε μία έντονη ανυπομονησία και αυτό που σας χρειάζεται είναι μία τονωτική ένεση που θα την έχετε όταν καταλάβετε ότι η συναισθηματική σας δύναμη είναι αυτή που μπορεί να σας βάλει σε διαφορετικές διαδικασίες και μάλιστα να καταλάβετε την επιρροή που μπορείτε να έχετε στους άλλους. Ερωτικά, σας χρειάζεται προσεκτικότερη επικοινωνία. Επαγγελματικά, είστε καλύτεροι όταν ακούτε τις συμβουλές των άλλων και προσέχετε!

Δίδυμοι: Μία μέρα για εσάς με πολλές μετακινήσεις και αυτό που ξέρετε να κάνετε σωστά είναι να σκέφτεστε γρήγορα και χωρίς να κολλάτε πουθενά. Ερωτικά, μπορείτε να κάνετε εκπλήξεις αλλά αυτό θα δώσει σε εσάς μία ικανοποίηση ή θα πάρετε μία απάντηση. Επαγγελματικά, υπάρχουν ασάφειες αλλά εσείς ξέρετε το γενικό πλαίσιο και σε αυτό πρέπει να κινηθείτε για να φτάσετε και στα επιμέρους!

Καρκίνος: Ευτυχώς που εσείς ξέρετε να παραδέχεστε τα συναισθήματά σας και όχι δεν είναι κακό να έχετε αγαπήσει ανθρώπους, το κακό είναι να τους έχετε αφήσει να φύγουν από τη ζωή σας… Ερωτικά, σας χρειάζεται μία επαγρύπνηση η οποία όμως θα γίνει αρκετά αργότερα κυρίως όταν καταφέρετε να συνειδητοποιήσετε τι κυνηγάτε και για ποιο λόγο… Επαγγελματικά, ξέρετε να δίνετε προτεραιότητες οι οποίες όμως σήμερα είναι οικονομικής φύσης!

Λέων: Είναι η μέρα σας σήμερα και αφού νιώθετε τη δύναμή σας μπορείτε και να την αξιοποιήσετε αναλόγως. Ερωτικά, ξέρετε να προχωράτε και να ακουμπάτε τα σωστά σημεία έστω και αν κάνετε αργές κινήσεις που όμως είναι για εσάς μία πρόοδος και το έχετε σκεφτεί. Επαγγελματικά, σας αρέσει η ησυχία και η ρέγουλα αλλά επειδή δεν εξαρτάται απόλυτα από εσάς , πρέπει να προσαρμόζεστε!

Παρθένος: Είστε σήμερα αρκετά ονειροπόλοι και σε συνδυασμό με αυτά που έχετε ζήσει θεωρείτε ότι είναι πολύ εύκολο να επαναφέρετε καταστάσεις του παρελθόντος στο παρόν και να προχωρήσετε με βάση αυτές αλλά μην περιμένετε ότι αυτό είναι κάτι μόνιμο. Ερωτικά, πρέπει να συνειδητοποιήσετε τη θέση σας και να μην παρασύρεστε. Επαγγελματικά, μην ξεχνάτε οφειλές που θα τις πληρώσετε με τόκο!

Ζυγός: Ευτυχώς που είστε ευέλικτοι σήμερα και αυτό σας κάνει να αποφεύγετε εύκολα καταστάσεις ή τουλάχιστον να τις περιορίζετε στο ελάχιστο αν και δεν χρειάζεται να μακρηγορείτε. Ερωτικά, έχετε συνηθίσει τις διακυμάνσεις αλλά τώρα θα πρέπει να είστε έτοιμοι για πιο ουσιαστικές λύσεις ή να βάλετε όρια και να μη φοβηθείτε να τα ανακοινώσετε. Επαγγελματικά, νιώθετε ότι σας πιέζουν αλλά πρέπει να το κρύψετε!

Σκορπιός: Μία μέρα για εσάς με ευχάριστες επαγγελματικές υποχρεώσεις και αυτό που σας χρειάζεται είναι να καταλάβετε και να επεμβαίνετε τάχιστα αλλάζοντας αυτά που θεωρείτε ότι δεν τσουλάνε και να τα κάνετε να πάνε πιο γρήγορα βλέποντας το αποτέλεσμα… Ερωτικά, ξέρετε να είστε χαλαροί αλλά αυτό δε σημαίνει ότι αυτό είναι και αυτό που θέλουν οι άλλοι από εσάς. Επαγγελματικά, προσπαθήστε να αλλάξετε τα χρονοδιαγράμματα!

Τοξότης: Μία μέρα για εσάς με πολλές συζητήσεις που αν σας θυμίζουν κάτι είναι γιατί τις έχετε ξανακάνει όχι αυτούσιες αλλά τουλάχιστον σε επιμέρους τμήματα. Ερωτικά, είστε πολύ ανυπόμονοι και έχετε και σωστή αιτιολογία. Αυτά που θέλετε τα θέλετε εδώ και τώρα και γιατί να τα αφήσετε για αργότερα, δηλαδή; Επαγγελματικά, μη θεωρείτε τίποτα σίγουρο όταν δεν έχουν μπει υπογραφές!

Αιγόκερως: Είστε σήμερα πολύ μυστικοπαθείς και μάλιστα ξέρετε ότι τα «εν οίκω μη εν δήμω» και καλά κάνετε και θέλετε να τα κρατήσετε μυστικά. Ερωτικά, μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας γιατί αυτό δε θα το καταφέρετε και μάλλον δε σας χρειάζεται κιόλας. Επαγγελματικά, μην πιστεύετε ότι οι συνεργάτες σας δεν έχουν την τάση να σας αποκρύπτουν κάτι που το θεωρούν πρόωρο να σας το ανακοινώσουν!

Υδροχόος: Μία μέρα για εσάς με αρκετές επικοινωνίες και μάλιστα επαναφέρετε θέματα που είναι σημαντικά για να τα διαπραγματευθείτε εκ νέου αφού είστε και πιο προετοιμασμένοι να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις αυτή τη φορά. Ερωτικά, μάλλον αποφεύγετε να παραδεχτείτε κάτι που πιστεύετε ότι έχετε πίστωση χρόνου. Επαγγελματικά, μην βλέπετε κάποια θέματα από τη συναισθηματική πλευρά τους και να είστε όσο μπορείτε πιο αντικειμενικοί!

Ιχθύες: Έχετε και εσείς τα δίκια σας όταν πρέπει να επαναλαμβάνετε τα ίδια και μάλιστα όταν πιστεύετε ότι κάποια πράγματα στην εργασία σας έχουν γίνει και τελικά δεν έχουν γίνει. Ερωτικά, αυτό που σας χρειάζεται είναι συνεννόηση και προγραμματισμός γιατί έτσι περνάτε μηνύματα που δεν είναι σωστά. Επαγγελματικά, σωστά πιστεύετε ότι οφείλετε μία απάντηση εμπεριστατωμένη!

