Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ριέκα: ο πρώτος… τελικός της σεζόν για τον “Δικέφαλο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκορ πρόκρισης για να εξασφαλίσουν την είσοδο στους ομίλους του Conference League, θα επιδιώξουν οι παίκτες του Λουτσέσκου κόντρα στους Κροάτες.

Η Ριέκα από την Κροατία, είναι το τελευταίο «εμπόδιο», που καλείται να υπερβεί ο ΠΑΟΚ, πριν τους ομίλους του Conference League.

Οι ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου, υποδέχονται απόψε (19/08, 21:00) την κροατική ομάδα, στον πρώτο αγώνα των play offs, με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα τους καταστήσει φαβορί για την πρόκριση.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, το Conference League έχει συγκεντρώσει αρκετά αξιόλογα «ονόματα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς στην συγκεκριμένη φάση, συμμετέχουν οι Αμπερντίν, Γάνδη, Ρόμα, Βασιλεία, Φέγενορντ, Άντερλεχτ, Ρόζενμποργκ και Τότεναμ, ομάδες που θεωρούνται και φαβορί για την πρόκριση στους ομίλους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιτσιπάς για κορονοϊό: δεν βλέπω το λόγο να εμβολιαστώ, έχει κάποιες παρενέργειες

Νεκροθάφτης συνελήφθη για διάρρηξη σε σπίτι νεκρού

Αϊτή: Ισχυρός μετασεισμός σκόρπισε τον τρόμο (εικόνες)