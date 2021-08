Πολιτική

Γεννηματά για φωτιά στα Βίλια: ανικανότητα του επιτελικού κράτους

«Ο κ. Μητσοτάκης ας ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με το πρόβλημα, αρκετά με τα επικοινωνιακά shows», αναφέρει μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε δήλωση της υπογραμμίζει ότι «στα Βίλια για 4η ημέρα κινδυνεύουν η ζωή και η περιουσία των πολιτών, και καταστρέφεται το δάσος. Οι δικαιολογίες περιττεύουν».

«Πρόκειται για ανικανότητα του επιτελικού κράτους, αναποτελεσματικότητα του συστήματος πολιτικής προστασίας, απουσία συστήματος πρόληψης και έλλειψη συντονισμού των αρμοδίων», επισημαίνει στη συνέχεια η κυρία Γεννηματά και προσθέτει.

«Ο κ. Μητσοτάκης ας ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με το πρόβλημα, αρκετά με τα επικοινωνιακά shows».

