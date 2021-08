Αθλητικά

Μπαπέ: θέλω να πάω στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θα ανανεώσω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γάλλος διεθνής επιθετικός συναντήθηκε με τον Αλ Κελαϊφί για να εκφράσει την πρόθεσή του να φύγει από τη γαλλική πρωτεύουσα αυτή τη σεζόν.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει ήδη ανακοινώσει στην Παρί Σεν Ζερμέν την επιθυμία του να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης αυτή τη σεζόν.

«Θέλω να πάω στην Ρεάλ Μαδρίτης, δεν θα ανανεώσω» είπε ο Γάλλος επιθετικός στον πρόεδρο των Παριζιάνων, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, σύμφωνα με την "Gazzetta dello Sport".

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα, ο Γάλλος διεθνής επιθετικός συναντήθηκε με τον Αλ Κελαϊφί για να εκφράσει την πρόθεσή του να φύγει από τη γαλλική πρωτεύουσα αυτή τη σεζόν, υπενθυμίζοντας -σύμφωνα με τους Times- ότι το 2017, κατά την άφιξή του από την Μονακό, υπήρξε συμφωνία που δεν θα εμπόδιζε πιθανή αποχώρηση στο μέλλον.

Μια συνάντηση που δεν αλλάζει τα σχέδια της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία δεν έχει σκοπό να τον πουλήσει και αναλαμβάνει τον κίνδυνο να τον «χάσει» δωρεάν, το 2022.

Έτσι ο παίκτης, παρά την επιθυμία του, δεν θα πάει σε «πόλεμο», αλλά θα περιμένει να ενταχθεί ως ελεύθερος στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2022, προκειμένου να γίνει ηγέτης της.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξαδάκτυλος για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: γίνεται πολιτική εκμετάλλευση του αντιεμβολιασμού (βίντεο)

Αϊτή: Ισχυρός μετασεισμός σκόρπισε τον τρόμο (εικόνες)

Τσιτσιπάς – Σινσινάτι: άνετα στους “16”