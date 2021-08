Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: ληστεία τράπεζας με σημείωμα

Ο δράστης πήγε στο ταμείο και έδωσε το σημείωμα στον υπάλληλο, στο οποίο αναφερόταν ότι έκανε ληστεία. Πόσα χρήματα πήρε από το ταμείο και πως διέφυγε.

Άγνωστος λήστεψε τράπεζα χρησιμοποιώντας απειλητικό σημείωμα. Το περιστατικό συνέβη στις 12 το μεσημέρι σε υποκατάστημα τράπεζας επί της οδού Σμύρνης 41, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Όπως έγινε γνωστό, παριστάνοντας τον πελάτη, ο δράστης πλησίασε το γκισέ όπου παρέδωσε το χειρόγραφο σημείωμα στον τραπεζικό υπάλληλο, με το οποίο τον ενημέρωνε ότι επρόκειτο για ληστεία, και ζήτησε να τού παραδώσει τα διαθέσιμα χρήματα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν οπλισμένος αλλά δεν προέταξε το όπλο, ούτε έκανε χρήση αυτού.

Ο ταμίας τού παρέδωσε τελικά 7.000 ευρώ, με τα οποία ο δράστης εξαφανίστηκε πεζός. Έκτοτε είναι σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του.

