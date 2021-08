Κοινωνία

Σεισμός στη Νίσυρο

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Ποιο ήταν το μέγεθος και πού εντοπίζεται το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 14:00 στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Νισύρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5 χιλιόμετρα.

Από τον σεισμό δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές.

