Κρήτη: Πέθανε ο 10χρονος που παρασύρθηκε από τα κύματα

Άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

"Πάλεψε" για περίπου μια εβδομάδα, ωστόσο, η μάχη αποδείχθηκε άνιση.

Την τελευταία του πνοή άφησε στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ το 10χρονο παιδί που βρέθηκε το περασμένο Σάββατο να παλεύει με τα κύματα στην παραλία των Γουρνών.

Υπενθυμίζεται ότι o μικρός Αλέξανδρος έμεινε πολλή ώρα σε υποξία, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσε να κρατηθεί στην ζωή.

Το 10χρονο αγόρι είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα και οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν τον σφυγμό του. Αρχικά μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου και στην συνέχεια, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου δυστυχώς κατέληξε πέντε μέρες μετά.

