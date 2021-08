Κοινωνία

Δημήτρης Κουφοντίνας: Κατέθεσε αίτηση αποφυλάκισης

Το Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να εξετάσει το αίτημα για υφ’όρων απόλυση, μέσα στον Σεπτέμβριο

Αίτηση αποφυλάκισης για υφ’ ορων απόλυση κατέθεσε ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

Ο «Λουκάς» της 17 Ν με αφορμή τη συμπλήρωση 19χρόνων φυλάκισης (στις 5 Σεπτεμβρίου) και το δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος να κινήσει τις διαδικασίες. Την Δευτέρα κατέθεσε στη διοίκηση των φυλακών το αίτημα του το οποίο θα παραπεμφθεί στην Εισαγγελία Λαμίας.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αναμένεται να εξετάσει το αίτημα Κουφοντίνα για υφ’όρων απόλυση, μέσα στον Σεπτέμβριο και να αποφανθεί αν θα γίνει ή όχι δεκτό.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθήνας σε 11 φορές ισόβια και 25χρονια κάθειρξη για 11 δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη οπλοκατοχή και προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών.

Στις αρχές του χρόνου είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας για τη μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού.

