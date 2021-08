Κόσμος

Σουηδία: Αιματηρή επίθεση σε σχολείο

Συνελήφθη 15χρονος για απόπειρα δολοφονίας.

Ένας εργαζόμενος τραυματίσθηκε σοβαρά κατά την διάρκεια επίθεσης σε λύκειο στην νότια Σουηδία και ένας 15χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για «απόπειρα δολοφονίας», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Skanska Dagbladet ότι ο δράστης, που φορούσε κάτι που έμοιαζε με αλεξίσφαιρο γιλέκο, κράνος και μία μάσκα με νεκροκεφαλή την ώρα της επίθεσης, κρατούσε μαχαίρι. Το περιστατικό συνέβη σε σχολικό κτίριο του Εσλοβ, σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από το Μάλμο. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία.

Οι αρχές δεν είναι ακόμη σε θέση να επιβεβαιώσουν αν ο δράστης της επίθεσης είναι μαθητής του σχολείου και δεν έχουν πληροφορίες για το κίνητρο της πράξης.

Το θύμα είναι ένας 45χρονος εργαζόμενος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και χειρουργήθηκε.

Οι μαθητές παρέμειναν κλεισμένοι στις τάξεις τους κατά την διάρκεια της επίθεσης για να μεταφερθούν στην συνέχεια σε παρακείμενο κτίριο.

Οι επιθέσεις σε σχολεία είναι σχετικά σπάνιες στην Σουηδία.

Τον Οκτώβριο 2015, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα σε σχολείο του Τρολάταν, στην δυτική Σουηδία. Ο 21χρονος δράστης είχε ως στόχο μαθητές ξένης καταγωγής. Σκοτώθηκε από τα αστυνομικά πυρά.

