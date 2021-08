Κορονοϊός - ECDC: Στο “κόκκινο” η Ελλάδα

Οι περισσότερες χώρες του ευρωπαϊκού νότου είναι πλέον με κόκκινο χρώμα στον επιδημιολογικό χάρτη.

Συνεχίζει να κερδίζει έδαφος το «κόκκινο» στον επικαιροποιημένο επιδημιολογικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) που παρουσιάστηκε σήμερα, Πέμπτη, 19 Αυγούστου.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της νότιας Ευρώπης, με την Ελλάδα να είναι πλέον εντελώς «κόκκινη», όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η νότια Ιταλία, ενώ η Κύπρος είναι σε «βαθύ κόκκινο». Επίσης, όλη η Γερμανία είναι πλέον σε πορτοκαλί χρώμα, εκτός από το Βερολίνο και τη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία που είναι με κόκκινο χρώμα.

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο χάρτη του ECDC, στην Ελλάδα οι περιοχές με «βαθύ κόκκινο» είναι η Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες.

Ο χάρτης του ECDC ενημερώνεται εβδομαδιαίως. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός θεσπίζει έναν χρωματικό κώδικα με βάση τον αριθμό των κρουσμάτων κορονοϊού ανά 100.000 κατοίκους, αλλά και το ποσοστό θετικότητας ανά χώρα.

