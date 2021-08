Οικονομία

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για συμβάσεις εργασίας

Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής ενστάσων. Πόσο θα διαρκέσει.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 19 Αυγούστου, στον ιστότοπο του Οργανισμού (www.oaed.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) του ΟΑΕΔ του σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με τη ΣΟΧ1/2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των ΒΝΣ ΟΑΕΔ θα διαρκέσει από την Παρασκευή 20 Αυγούστου έως και την Κυριακή 29 Αυγούστου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prosl.enstasi@asep.gr και πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο-επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

