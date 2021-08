Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοντοζαμάνης: Ο νόμος για τους ανεμβολίαστους θα εφαρμοστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έκκληση στους υγειονομικούς έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, να εμβολιαστούν έναντι του κορονοϊού.

Έκκληση στους υγειονομικούς έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, να εμβολιαστούν έναντι της covid-19, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι "το μικρό ποσοστό των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα το πράξει μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας" και ξεκαθαρίζοντας ότι για όσους δεν εμβολιαστούν ο νόμος θα εφαρμοστεί.

"Η Βουλή έχει νομοθετήσει σχετικά και σε μία ευνομούμενη Πολιτεία είναι αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας να εφαρμόσει το νόμο. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να προστατεύσει όλα τα μέλη της και κυρίως τα πιο ευάλωτα. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με την πανδημία δεν επιτρέπει ούτε επαμφοτερίζουσες τάσεις , ούτε μισόλογα και ναι μεν αλλά , ούτε και αστερίσκους" τόνισε κατά την τακτική ενημέρωση με τον Καθηγητή Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Χαράλαμπο Γώγο.

Ο κ. Κοντοζαμάνης επανέλαβε ότι πρόκειται για μία ρύθμιση η οποία είναι εθνικά απαραίτητη για την δημόσια υγεία, κοινωνικά ευαίσθητη γιατί προτρέπει τους λίγους για να μην βλάψουν την συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας. Επιπλέον πρόκειται για μία μελετημένη ρύθμιση διότι προτάσσει τις κατηγορίες των εργαζομένων που έχουν άμεση σύνδεση με ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ενισχύονται τα πεζοπόρα τμήματα με πυροσβέστες από το εξωτερικό

Κορονοϊός - Μετάλλαξη Δέλτα: εκατοντάδες νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Φωτιά στα Βίλια: ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο (εικόνες)