Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Απαγωγή 10χρονης: δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταπέλτης ο εισαγγελέας για τη γυναίκα που απήγαγε τη 10χρονη. Ποιο είναι το νέο πρόσωπο που κατηγορείται για συνέργεια σε αρπαγή και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την αρπαγή 10χρονης από τη Θεσσαλονίκη, η υπόθεση της οποίας είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο πέρυσι το καλοκαίρι.

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι στην υπόθεση εμπλεκόταν μόνο η 33χρονη, η οποία προφυλακίστηκε και παραμένει στις φυλακές Θηβών.

Πλέον προκύπτει και δεύτερος κατηγορούμενος, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε ερωτική σχέση με την 33χρονη και η εμπλοκή του προέκυψε μετά από έρευνα των Αρχών και άρση του τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού απορρήτου.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, της συνέργειας σε αρπαγή και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Η εισαγγελέας προτείνει οι δύο πλέον κατηγορούμενοι να παραπεμφθούν σε δική στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η εισαγγελέας ζήτησε να διαταχθεί η συνέχιση της προσωρινής κράτησης που επιβλήθηκε στην 33χρονη μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σε βάρος της σχηματισθείσας δικογραφίας και όχι πέραν της 18.12.2021.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - ECDC: Στο “κόκκινο” η Ελλάδα

Φωτιά στα Βίλια: ανεξέλεγκτο το πύρινο μέτωπο (εικόνες)

Δημήτρης Κουφοντίνας: Κατέθεσε αίτηση αποφυλάκισης