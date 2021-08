Πολιτική

“Ξεσάλωσαν” οι Τούρκοι στο Αιγαίο

Δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αρχιπέλαγος

Συνεχίζουν τις προκλήσεις οι Τούρκοι πάνω από το Αιγαίο, με δεκάδες παραβιάσεις να καταγράφονται για άλλη μια μέρα.

Συγκεκριμένα, δυο κατασκοπευτικά CN-235 προχώρησαν, την Πέμπτη, σε 32 παραβιάσεις και δύο παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

