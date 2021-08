Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χίος: Αεροδιακομιδή βρέφους 30 ημερών και του 12χρονου αδερφού του

Ο πατέρας των δύο παιδιών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χίου

Το τελευταίο 24ωρο εγινε αεροδιακομιδή από τη Χίο δύο ανηλίκων με σοβαρή λοιμωξη Covid-19, ενος 12χρονου κι ενός βρέφους, 30 ημερών. Τα παιδια νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Ο πατέρας τους, ανεμβολιαστος, επίσης νοσεί σοβαρά και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χιου.

Σημειώνεται πως κανείς εκ των τριών ασθενων δεν έχει γνωστό υποκείμενο νόσημα.

