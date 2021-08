Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Η ενημέρωση για τις φωτιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτη ενημέρωση για τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Για την κατάσταση που επικρατεί στο πύρινο μέτωπο των Βιλίων ενημέρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η φωτιά εκτός των άλλων έχει καταστρέψει ή έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές και σε σπίτια, στο τόξο Οινόη, Καραούλι, Άγιος Γεώργιος, Παλαιοχώρι, ΤΙΤΑΝ, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη τη νύχτα και το πρωί για να μην μπουν οι φλόγες στους οικισμούς.

Ωστόσο, η πυρκαγιά στο πέρασμα της έκαψε σπίτια και αποθήκες, που ήταν σε απόσταση από τους οικισμούς και μέσα στο δάσος, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει καταγραφή, κάτι που θα γίνει αφού ελεγχθεί η φωτιά.

