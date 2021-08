Αθλητικά

Ο Γιώργος Γιακουμάκης “έκλεισε” στη Σέλτικ

H Σέλτικ "τα βρήκε" με τη Φένλο για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης προβάρει τη φανέλα της Σέλτικ.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ, οι Σκωτσέζοι συμφώνησαν στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ με τους Ολλανδούς, ενώ μπήκε και ποσοστό μεταπώλησης σε περίπτωση νέας μεταγραφής του Έλληνα άσου στο μέλλον.

Όπως υποστηρίζει η «Daily Record», ο Γιώργος Γιακουμάκης προτίμησε τη Σέλτικ, έχοντας πειστεί από το πλάνο του Ποστεκόγλου, ο οποίος του εξήγησε τον ρόλο για τον οποίο τον προορίζει.

Ο Έλληνας επιθετικός θα πάρει τη θέση του Γάλλου, Όντσον Εντουάρ, ο οποίος ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Premier League.

