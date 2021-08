Πολιτική

Μητσοτάκης: οι πυρόπληκτοι εξασφαλίζουν άμεσα τους πρώτους πόρους υποστήριξης

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην πλατφόρμα arogi.gov.gr.

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι άνοιξε η πλατφόρμα arogi.gov.gr, όπου οι πυρόπληκτοι μπορούν να κάνουν αίτηση, για να εξασφαλίσουν άμεσα τους πρώτους πόρους υποστήριξης των οικιών ή των επιχειρήσεων τους.

"Η πλατφόρμα https://arogi.gov.gr έχει ανοίξει. Οι πολίτες που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές μπορούν, με μία αίτηση, να εξασφαλίσουν άμεσα τους πρώτους πόρους υποστήριξης, ώστε να ξεκινήσουν το έργο της οικοδόμησης των σπιτιών τους ή της ανασυγκρότησης των επιχειρήσεών τους" υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός.

Η πλατφόρμα https://t.co/VDhbP6LEVr έχει ανοίξει. Οι πολίτες που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές μπορούν, με μία αίτηση, να εξασφαλίσουν άμεσα τους πρώτους πόρους υποστήριξης, ώστε να ξεκινήσουν το έργο της οικοδόμησης των σπιτιών τους ή της ανασυγκρότησης των επιχειρήσεών τους. pic.twitter.com/UEhNyk4IpU — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 19, 2021

Νωρίτερα ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος τόνισε ότι η πλατφόρμα από την πρώτη στιγμή δέχεται τις δηλώσεις των δικαιούχων σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις.

Όπως επισήμανε ο κ.Τριαντόπουλος, μέχρι σήμερα απόγευμα της Πέμπτης, έχουν ήδη υποβληθεί 550 αιτήσεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες της πρώτης αρωγής και αντιστοιχούν σε άμεση οικονομική ενίσχυση κοντά στα 3 εκατ. ευρώ.

"Η ροή συνεχίζεται, με την πρώτη πληρωμή να δρομολογείται για την Παρασκευή. Η Κυβέρνηση, με συνέπεια και ευθύνη, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την υλοποίηση των μέτρων στήριξης των πληγέντων και τη διαδικασία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές" κατέληξε ο κ.Τριαντόπουλος.





