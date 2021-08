Κοινωνία

Φωτιές στον Θεολόγο: Ο 14χρονος αρνείται τους εμπρησμούς

Δεν παραδέχεται ότι έβαλε τις φωτιές στο Θεολόγο ο 14χρονος

Συνοδεία των γονιών του και ανθρώπων του Ανακριτικού Τμήματος της Π.Υ. Λαμίας και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/8) λίγο μετά τις 12:15’ στον Εισαγγελέα, ο 14χρονος που κατηγορείται για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τις 5 μέχρι τις 17 Αυγούστου στο Θεολόγο Μαλεσίνας.

Τα δεδομένα από το προηγούμενο 24ωρο ωστόσο έχουν αλλάξει, καθώς οι πληροφορίες θέλουν στην κατάθεσή του αλλά και ενώπιον του Εισαγγελέα να μην παραδέχεται την εμπλοκή του στην εκδήλωση των πυρκαγιών.

Ωστόσο οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι κακουργηματικές και παραπέμφθηκε σε τακτική ανακρίτρια. Παράλληλα η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαμίας διέταξε να γίνει παιδοψυχιατρική εκτίμηση στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα».

Η διαδικασία προβλέπει τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο των Αθηνών, συνοδεία κοινωνικής λειτουργού, εφόσον είναι ανήλικος και έχοντας πρώτα αρνητικό τεστ κορωνοϊού από Νοσοκομείο.

Επίσης ο συνήγορος του Κωνσταντίνος Ζεκεντές ζήτησε προθεσμία για να υπάρξει χρόνος να μελετηθεί το κατηγορητήριο και να ετοιμάσουν την απολογία τους.

Όπως δήλωσε ο κ. Ζεκεντές στο LamiaReport το απολογητικό υπόμνημα θα κατατεθεί μέχρι τις 12:00΄ το μεσημέρι της Παρασκευής, παρά το γεγονός ότι μέχρι τις 5:00' το απόγευμα της Πέμπτης δεν είχε στα χέρια του τη δικογραφία .

Οι γονείς του μικρού με την πλημμεληματικού χαρακτήρα κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, παραπέμφθηκαν σε τακτική δικάσιμο που ορίστηκε για τις 7 Οκτωβρίου 2021.

Οι κατηγορίες αντίθετα που βαραίνουν τον 14χρονο είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς οι πράξεις που του αποδίδονται, εκτός από τις πολύ μεγάλες υλικές ζημιές που προκάλεσαν, έθεσαν σε κίνδυνο ακόμη και ανθρώπινες ζωές.

Επίσης ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, από πυροσβέστες, αστυνομικούς, στρατιώτες και ανθρώπους της Πολιτικής Προστασίας των ΟΤΑ, βρισκόταν επί 12 ημέρες καθηλωμένος στην περιοχή προσπαθώντας να προστατέψουν την περιοχή από πράξεις εμπρησμού.

