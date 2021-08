Πολιτική

Έβρος: ο φράχτης “σφραγίζει” λόγω Αφγανιστάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτη επιθεώρηση στην περιοχή από τους Xρυσοχοΐδη και Παναγιωτόπουλο. Πόσο πιθανή είναι η επέκταση του φράχτη και σε ποια σημεία. Πως θα χρηματοδοτηθεί το έργο.

Έως τα τέλη Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί ο περίφημος «φράχτης» στον Έβρο, στην περιοχή των Φερών, ένα σχεδόν χρόνο μετά την ανακοίνωσή της κυβέρνησης για την κατασκευή του.

Η επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν φέρνει την Ευρώπη αντιμέτωπη με μια νέα ανθρωπιστική κρίση και πλέον αναμένεται ένα νέο προσφυγικό κύμα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 500.000 πρόσφυγες. Μάλιστα, το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Μάλιστα η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του μεταλλικού φράχτη και την κατασκευή νέων τμημάτων του, με ευρωπαϊκά κυρίως κονδύλια, μεταξύ Διδυμοτείχου και Σουφλίου, αλλά και στην περιοχή του Τριγώνου Ορεστιάδας (Δίλοφος, Μαράσια, Ορμένιο).

Στον Έβρο την Παρασκευή οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη

Μονάδες και φυλάκια στη ζώνη ευθύνης του Δ Σώματος Στρατού θα επισκεφθούν αύριο οι υπουργοί Εθνικής 'Αμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα, θα επισκεφθούν στρατιωτικά φυλάκια της περιοχής, τη συνοριακή γέφυρα «Κήπων», το Συντονιστικό Κέντρο της ΕΛΑΣ στην Ορεστιάδα και την έδρα της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού). Θα συνοδεύονται από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη.

Όλες οι λεπτομέρειες

Στόχος είναι να «κλείσουν οι τρύπες» εισόδου που παρατηρούνται στην επιτήρηση και αποτροπή, τις οποίες εκμεταλλεύονται οι διακινητές και κατευθύνουν από εκεί τους μετανάστες για να περάσουν τα σύνορα.

Το ισχυρό μεταλλικό κιγκλίδωμα από χάλυβα ύψους 5 μέτρων που έχει υψωθεί κατά μήκος των συνόρων περιλαμβάνει και την κατασκευή νέων οδών επιτήρησης και συντήρησης των τεχνητών εμποδίων κατά μήκος του ποταμού, ενώ το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που θα περιλαμβάνει ντρόουν, θερμικές κάμερες και ρομπότ ανίχνευσης κινήσεων γνωστό ως roborder.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, πρόκειται για ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης συνόρων που δημιουργήθηκε από επιστήμονες με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ενός μεγάλου Ευρωπαϊκού προγράμματος που «τρέχει» από το 2015 και έχει στοιχίσει ήδη 3 δισ ευρώ.

Το roborder, είναι ένα αυτόματο σύστημα επιτήρησης συνόρων με τη χρήση μη επανδρωμένων ρομπότ. Όταν το σύστημα αντιληφθεί κάποια ύποπτη δραστηριότητα μεταφέρει την πληροφορία στο χειριστή, ο οποίος κατευθύνει με τη σειρά του τις επίγειες δυνάμεις στο σημείο.

Οικονόμου: Δεν θα επιστρέψουμε σε σκηνές 2015

Η κυβέρνηση ζήτησε ενιαία ευρωπαϊκή στάση για το Αφγανιστάν και να καταστεί σαφές στην Τουρκία ότι η ΕΕ δε θα ανεχτεί την εργαλειοποίηση του οποιοδήποτε ζητήματος, επισήμανε ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, στην πρώτη του ενημέρωση στους δημοσιογράφους. «Οι δυνάμεις αποτροπής είναι σε απόλυτη εγρήγορση σε όλες τις πύλες εισόδου. Δεν θα επιστρέψουμε σε σκηνές 2015, ούτε σε πύλες εισόδου, ούτε σε σιδηροδρομικές γραμμές ούτε στους αστικούς ιστούς… Η Ελλάδα δεν θα ξαναϋπάρξει ξέφραγο αμπέλι» δήλωσε ο κ. Οικονόμου.

Πηγή: real.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Βίλια - Χρυσοχοΐδης: από την πρώτη στιγμή εκτελείται ένα συγκεκριμένο σχέδιο

Μητσοτάκης: οι πυρόπληκτοι εξασφαλίζουν άμεσα τους πρώτους πόρους υποστήριξης

Θεσσαλονίκη - Απαγωγή 10χρονης: δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση