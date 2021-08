Life

Κορονοϊός: Πέθανε από επιπλοκές πρωταγωνιστής του Fast and Furious

Θρήνος για τον θρύλο του ιαπωνικού κινηματογράφου, που συμμετείχε μεταξύ άλλων στην ταινία "Kill Bill".

Ο Σόνι Τσίμπα, ειδικός στις πολεμικές τέχνες και θρύλος του ιαπωνικού κινηματογράφου, που συμμετείχε μεταξύ άλλων στο "Kill Bill" του Κουέντιν Ταραντίνο, πέθανε από επιπλοκές που συνδέονται με την Covid-19, σε ηλικία 82 ετών, έγινε γνωστό από τον μάνατζέρ του.

«Ο Σόνι πέθανε χθες από την Covid-19… Ήταν ένας φανταστικός φίλος και ένας θαυμάσιος πελάτης. Ένας άνθρωπος τόσο ταπεινός, επιμελής και φιλικός», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τίμοθι Μπίαλ.

Ο Τσίμπα γεννήθηκε το 1939, στη Φουκουόκα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αφιερώθηκε στις πολεμικές τέχνες τη δεκαετία του 1960 κι ειδικά στο καράτε. Αυτό ακριβώς του επέτρεψε να αναδειχθεί σε έναν από τους διασημότερους και πιο παραγωγικούς ηθοποιούς γιαπωνέζικων ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, με 125 ρόλους σε παραγωγές των περίφημων στούντιο Toei, τα οποία τον προσέλαβαν έπειτα από έναν διαγωνισμό νέων ταλέντων.

Εν μέσω της παγκόσμιας επιτυχίας του Μπρους Λι, ο Σόνι Τσίμπα καθιερώθηκε με τη σειρά του στο εξωτερικό με το ρόλο του στην τριλογία "The Street Fighter". Αυτή ακριβώς η ερμηνεία σημάδεψε τον Κουέντιν Ταραντίνο στα νεανικά του χρόνια και ο Αμερικανός σκηνοθέτης κάλεσε τον Τσίμπα για να ενσαρκώσει τον ρόλο του Χατόρι Χάνζο στο "Kill Bill".

Το 2006, ο Ιάπωνας ηθοποιός έπαιξε επίσης στην ταινία "Fast and Furious: Tokyo Drift" του Τζάστιν Λιν.

