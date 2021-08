Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: απέσπασε ισοπαλία από τη Ριέκα

Γλίτωσε την ήττα στο 93ο λεπτό και πάει για πρόκριση στην Κροατία.

Με αυτογκόλ του Γκάλεσιτς στις καθυστερήσεις (90΄ + 4΄), ο ΠΑΟΚ απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Ριέκα εντός έδρας στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα πλέι οφ του Conference League και πλέον θα πάει στην Κροατία θέλοντας απλά τη νίκη με οποιοδήποτε σκορ για να πάρει την πρόκριση στη φάση των ομίλων.

Συγκεκριμένα, μετά από κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Γκάλεσιτς και στα δίχτυα της ομάδας του. Η Ριέκα είχε ανοίξει το σκορ στο 33ο λεπτό, όταν ο Μπίσεσβαρ έχασε τη μπάλα στον χώρο του κέντρου, οι παίκτες της Ριέκα πήραν τη μπάλα με τον Λεπινίτσα να κάνει το σουτ εκτός περιοχής και να νικά τον Πασχαλάκη.

Είχε τον έλεγχο ως το 15ο λεπτό ο ΠΑΟΚ, η Ριέκα, ωστόσο, ήταν αυτή που με δύο αντεπιθέσεις, στην πορεία, απείλησε και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Γεγονός που της επέτρεψε να φύγει στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, προηγούμενη στο σκορ. Η ενεργητικότητα του «Δικεφάλου» στο πρώτο τέταρτο του ματς ήταν χαρακτηριστική, στο 17ο, όμως, οι Κροάτες βρέθηκαν κοντά στο να παραβιάσουν την εστία του Πασχαλάκη. Ο Τόμετσακ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Βιεϊρίνια, τα αντανακλαστικά του τερματοφύλα των «ασπρόμαυρων» λειτούργησαν άψογα και με το ένα χέρι έδιωξε σε κόρνερ.

Στη δεύτερη ευκαιρία της Ριέκα δεν αστόχησε. Στο 33ο ο Μπίσεσβαρ έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, λάθος που εκμεταλλεύτηκαν οι Κροάτες. Ο Λεπινίτσα ήταν ο τελικός αποδέκτης της προσπάθειάς τους, ο οποίος με συρτό σουτ , έξω από την περιοχή, νίκησε τον Πασχαλάκη και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του (0-1). «Αχρωμος» και με λάθη ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι ουσιαστικό μέχρι την ανάπαυλα, με εξαίρεσε μια κεφαλιά που έπιασε ο Σφιντέρσκι στο 45ο, στέλοντας, όμως, την μπάλα στην αγκαλιά του Πρσκάλο.

Πιεστικός στο εικοσάλεπτο της επανάληψης ο ΠΑΟΚ, πρακτική που τον έφερε απειλητικό μπροστά στα καρέ της Ριέκα, χωρίς, όμως, να του δώσει τον ποθητό στόχο, το γκολ. Οι Σφιντέρσκι, Κούρτιτς , αρχικά, δεν ήταν αποτελεσματικοί όσο χρειαζόταν, ενώ στο 69ο λεπτό , μετά από σύγχυση που προκάλεσε ο ΠΑΟΚ στην εστία, έδιωξε την μπάλα στη γραμμή. O «Δικέφαλος» συνέχισε να χάνει ευκαιρίες, έχοντας την επιμονή να φτάσει στο γκολ. Στο 79ο λεπτό το σουτ του Κούτσια μπλόκαρε ο τερματοφύλας της Ριέκα, ενώ στο 81ο και στο 89ο λεπτό, με κεφαλιές, οι Σφιντέρσκι και Σβαμπ, δεν βρήκαν εκ νέου στόχο.

Η λύτρωση για τον ΠΑΟΚ ήρθε στις καθυστερήσεις, στο 94ο λεπτό, ειδικότερα, στην τελευταία φάση του ματς. Οι «ασπρόμαυροι» εκτέλεσαν το κόρνερ από τα αριστερά και ο Γκάλεσιτς, με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Κρέσπο, Βαρέλα, Ροντρίγκο (31 Τέιλορ), Σβαμπ, Κούρτιτς (90 Καγκάβα), Μπίσεσβαρ (71 Κούτσιας), Ελ Καντουρί (90 Εσίτι), Ζίβκοβιτς (71 Μουργκ), Σφιντέρσκι

Ριέκα (Γκόραν Τόμιτς): Πρσκάλο, Γκάλοβιτς, Κρέσιτς, Ζοάο Εσκοβάλ, Βούκσεβιτς (76 Γκάλεσιτς), Τόμετσακ (72 Μπούσνια), Λεπίνιτσα, Πάβιτσιτς, Τσέριν (76 Λίμπερ), Αμπεμ (90 Όμπρεγκον), Ίσα.

