Αθλητικά

Europa League - Ολυμπιακός: βάσεις πρόκρισης στους ομίλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τη σπουδαία νίκη του επί της Σλόβαν κρατά το εισιτήριο για τους ομίλους του εφετινού Europa League.

Με το... ενάμισι πόδι στους ομίλους του Europa League βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε πεντακάθαρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» της Σλόβαν Μπρατισλάβας με 3-0 στον πρώτο αγώνα των play offs, παίρνοντας τεράστιο προβάδισμα για την πρόκριση.

Ο Μαντί Καμαρά κι ο κορυφαίος του γηπέδου Παπ Αμπού Σισέ, σημείωσαν τα δύο πρώτα υπέρ-πολύτιμα γκολ των «ερυθρόλευκων», που έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο κατά διαστήματα κι έφτασαν και σε τρίτο τέρμα στο 68’ με αυτογκόλ του Μπόζικοφ, ακουμπώντας πλέον το... εισιτήριο για τους ομίλους του εφετινού Europa League.

Μετά από ένα «αναγνωριστικό» πρώτο 20λεπτο, όπου η άμυνα της Σλόβαν προσαρμόστηκε καλά πάνω στους επιθετικούς του Ολυμπιακού, οι Πειραιώτες άρχισαν να ανεβάζουν «στροφές» πιέζοντας για το γκολ. Στο 27’ μετά από πολύ ωραία συνεργασία ο Ο Αγκιμπού Καμαρά τροφοδότησε τον Μασούρα στα δεξιά της περιοχής, εκείνος είδε αμαρκάριστο τον Αραμπί, ο οποίος απέτυχε να νικήσει στο τετ-α-τετ τον γκολκίπερ της Σλόβαν, Τσόβαν. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Ελ Αραμπί σέντραρε απ' τα αριστερά, ο Σισέ σούταρε, όμως απέκρουσε ο ξανά ο τερματοφύλακας των Σλοβάκων κι ο Μασούρας δεν μπόρεσε στη συνέχεια να κάνει το γυριστό.

Η ξεκάθαρη υπεροχή του Ολυμπιακού επιβραβεύτηκε στο 37ο λεπτό με τον Μαντί Καμαρά. Έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή της Σλόβαν μετά από κόρνερ του Βαλμπουενά, ο Σισέ κατέβασε την μπάλα που κατέληξε στον Αγκιμπού Καμαρά, το σουτ του νεαρού κόντραρε στους αμυντικούς και ο Μαντί Καμαρά με καταπληκτικό πλασέ με το αριστερό, έκανε το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους». Στο 43’ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ, όταν ο Αγκιμπού Καμαρά με το κεφάλι έδωσε την μπάλα στον Ελ Αραμπί, ο οποίος αν και βρέθηκε με την πλάτη στην περιοχή, γύρισε και σούταρε, αλλά το πλασέ του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι πρωταθλητές Ελλάδας ξεκίνησαν το ίδιο δυνατά, ψάχνοντας το δεύτερο τέρμα κι έχασαν δύο ευκαιρίες με τον Εμβιλά στο 48’ και με τον Αγκιμπού Καμαρά, τα σουτ των οποίων πέρασαν άουτ. Η τρίτη προσπάθεια του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο ήταν και η... φαρμακερή. Στο 52’, μετά από σέντρα του Βαλμπουενά, η μπάλα χτύπησε στον Μποζίκοφ, αιφνιδίασε τον Τσόβαν κι ο επερχόμενος Σισέ έκανε από κοντά το 2-0 για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι πολύ πιο επιθετικός και στο 62’ λίγο έλειψε να φτάσει και στο τρίτο γκολ, όταν ο Μασούρας πήρε υπέροχη μπαλιά από τον Βατσλίκ, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει με το πλασέ του τον Τσόβαν. Στο 66’ και πάλι ο γκολκίπερ της Σλόβαν είπε «όχι» στον διεθνή Έλληνα εξτρέμ, με τον Αγκιμπού Καμαρά να παίρνει το «ριμπάουντ», πλασάροντας λίγο άουτ. Στο 68’ από κόρνερ του Βαλμπουενά και πρώτη κεφαλιά του Εμβιλά, ο Μπόζικοφ (υπό την πίεση του Σισέ) βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και την έστειλε στο βάθος της εστίας της ομάδας του, κάνοντας το 3-0 για τον Ολυμπιακό.

Στο τελευταίο 20λεπτο, ο Ολυμπιακός έκανε διαχείριση του ισχυρού προβαδίσματος που είχε αποκτήσει, ο Μάρτινς έδωσε χρόνο συμμετοχής και στον Ονιεκούρου και οι Πειραιώτες έφτασαν πολύ εύκολα στη νίκη που τους ανοίγει διάπλατα το δρόμο για τους ομίλους του Europa League.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Ρέαμπτσιουκ, Σισέ (74’ λ.τρ. Μάρκοβιτς), Παπασταθόπουλος, Λαλά, Μαντί Καμαρά (80’ Κουντέ), Εμβιλά, Μασούρας (87’ Βρουσάι), Αγκιμπού Καμαρά (80’ Μπουχαλάκης), Βαλμπουενά (74’ Ονιεκούρου), Ελ Αραμπί.

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ (Βλάντιμιρ Βάις): Τσόβαν, Κάσια, Ντε Καμπς, Βάις, Ιμπραχίμ Ραμπιού (67’ Χέντι), Ζμραλ, Αμπένα, Κανκάβα, Πάουτσεκ (67’ Στρέλεκ), Μπόζικοφ, Τσάβριτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: Αγροτικό “μπούκαρε” σε σπίτι (εικόνες)

Φωτιά στα Βίλια - Χρυσοχοΐδης: από την πρώτη στιγμή εκτελείται ένα συγκεκριμένο σχέδιο

Μητσοτάκης: οι πυρόπληκτοι εξασφαλίζουν άμεσα τους πρώτους πόρους υποστήριξης