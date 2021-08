Κοινωνία

Φωτιά στην Κερατέα: εντολή εκκένωσης τα ξημερώματα (εικόνες)

Συναγερμός τα ξημερώματα και εντολή εκκένωσης περιοχής. Η φωτιά προήλθε πιθανότατα από ρίψη φωτοβολίδων.

Συναγερμός επικράτησε γύρω στις 02:30 στην περιοχή της Λαυρεωτικής ,μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, σε οικιστικό ιστό κοντά στο Δσσκαλειό.

Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και σύμφωνα με καταγγελίες προήλθε από τη ρίψη φωτοβολίδων, τις οποίες είδαν νεαροί που βρισκόντουσαν σε κοντινή παραλία και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Λόγω των ισχυρών ανέμων η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και χρειάστηκε να δοθεί εντολή εκκένωσης για τον οικισμό Μπυζαλάδες. Παράλληλα διακόπηκε η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Λαυρίου και σε περιφερειακές οδούς.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», είπε ότι είναι η τρίτη φωτιά που ξεσπά στην περιοχή τις τελευταίες μέρες κι αυτή τη φορά λίγο έλειψε να έχει δραματικές συνέπειες γιατί ξέσπασε κοντά σε οικιστικό ιστό σε απόσταση αναπνοής από σπίτια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο μετά από περίπου 2 ώρες, αλλά συνεχίζουν και το ξημέρωμα τις προσπάθειες για να σβήσουν τις μικροεστίες που έχουν παραμείνει.

Ο δήμαρχος της Λαυρεωτικής, είπε ακόμη ότι εντοπίστηκαν δυο αυτοκίνητα να κινούνται ύποπτα στην περιοχή, αλλά έγιναν αντιληπτά και οι αριθμοί κυκλοφορίας τους δόθηκαν στις Αρχές για περαιτέρω έρευνα.

Αυτόπτης μάρτυρας κάτοικος της περιοχής καταγγέλλει εμπρησμό





