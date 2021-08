Κόσμος

Μεξικό: νέα δολοφονία δημοσιογράφου

Πρόκειται για την έκτη δολοφονία δημοσιογράφου μέσα στα 2021.

Δημοσιογράφος που εργαζόταν σε ραδιοφωνικό σταθμό της πολιτείας Βερακρούς, στο ανατολικό Μεξικό, δολοφονήθηκε από ένοπλο χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε το πολιτειακό υπουργείο Δημόσιας Ασφαλείας.

Ο Χασίντο Ρομέρο Φλόρες, 60 ετών, ο οποίος δούλευε στον σταθμό Ori Estereo FM, βρισκόταν στη συνοικία Ποτρερίγιο, στην κοινότητα Ιξτακοκιτλάν, όταν έγινε στόχος επίθεσης.

Διενεργείται έρευνα «μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου Χασίντο Ρομέρο Φλόρες (...), βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να βρεθούν οι δράστες» της επίθεσης, ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.

Ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει πρόσφατα πως δεχόταν απειλές, τόνισε το μεξικανικό παράρτημα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontieres, RSF).

Τουλάχιστον έξι δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί μέχρι στιγμής μέσα στο 2021 στο Μεξικό. Οι αρχές δεν έχουν εξακριβώσει ως αυτό το στάδιο αν οι θάνατοί τους οφείλονταν στη δουλειά τους.

Το Μεξικό συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο για τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης. Πάνω από εκατό δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί εκεί από το 2000, σύμφωνα με τους αριθμούς της μεξικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 2020 δολοφονήθηκαν οκτώ δημοσιογράφοι, σύμφωνα με την RSF.

Πάνω από το 90% των δολοφονιών δημοσιογράφων στο Μεξικό μένει ατιμώρητο, καταγγέλλουν οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας.

