Αθλητικά

Αντετοκούνμπο για φωτιές: Δωρεά στους πυρόπληκτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αδερφοί Αντετοκούνμπο προσφέρουν το 50% των εσόδων από το e-shop τους για την ενίσχυση των πυρόπληκτων στη χώρα μας.

Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο αποδεικνύουν εμπράκτως γι΄ άλλη μια φορά ότι στέκονται κοντά στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Ήταν αδύνατον να σταθούν αμέτοχοι μπροστά στα όσα συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν με τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, οπότε μέσω του Isntagram έκαναν γνωστό ότι αποφάσισαν να δώσουν τα μισά χρήματα από το e-shop που διατηρούν προς βοήθεια όσων επλήγησαν από τις φωτιές που κατέκαψαν πολλές περιοχές στην πατρίδα.

«Είμαστε όλοι αδέλφια» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με το Μιλγουόκι δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τους πυρόπληκτους σε Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησο.

Πρόσφατα κι ενώ μαίνονταν οι φωτιές στην Αττική, ο “Greek Freak” σε συνεργασία με τη Νovibet, μέσω της πρωτοβουλίας κοινωνικής προσφοράς The GiANT Heart προσέφεραν καταλύματα σε αρκετά ξενοδοχεία του Λενακοπεδίου, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες διαμονής των πληγέντων.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Κερατέα: εντολή εκκένωσης τα ξημερώματα (εικόνες)

Κορονοϊός – ΗΠΑ: νόσησαν 3 εμβολιασμένοι γερουσιαστές

Πέθανε ο Τσακ Κλόους