Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπεσε στο κενό από παράθυρο κλιμακοστασίου

Έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να περάσει στο μπαλκόνι διαμερίσματος του 3ου ορόφου πολυκατοικίας.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν έπεσε στο κενό από παράθυρο κλιμακοστάσιου πολυκατοικίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φαληρέως, στην περιοχή της οδού Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος έχασε την ισορροπία του όταν προσπάθησε να περάσει στο μπαλκόνι διαμερίσματος του 3ου ορόφου, στο οποίο διέμενε φιλικό του πρόσωπο.

Ο άτυχος 46χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση.

