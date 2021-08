Κατάταξη UEFA: ανάσα… για την Ελλάδα

Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός είναι πλέον με το ένα πόδι στους ομίλους του Europa League, αλλά χρειάζεται και η πρόκριση του ΠΑΟΚ για να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με 3-0 και έκλεισε θέση για τους ομίλους του Europa League και έδωσε 250 βαθμούς στην Ελλάδα. Ενώ ο ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία με τη Ριέκα 1-1 έδωσε 125 πόντους στη χώρα μας, στην κατάταξη της UEFA.

Συνολικά η Ελλάδα πήρε 375 βαθμούς την Πέμπτη (19/8) και ναι μεν έμεινε στην 20η θέση μειώνοντας όμως τη διαφορά από τη Νορβηγία και τη 19η θέση.

Αυτό που θέλει η Ελλάδα για να μπορέσει να ελπίζει σε κάτι καλύτερο είναι να βρεθεί ο Ολυμπιακός στους ομίλους του Europa League, το πλέον πιθανό σενάριο, αλλά και ο ΠΑΟΚ στους αντίστοιχους του Conference Europa League αποκλείοντας και τη Ριέκα από την Κροατία ούτως ώστε να παλέψει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο τέλος της σεζόν.

