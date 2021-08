Πολιτική

Μητσοτάκης – Ερντογάν: τηλεφωνική συνομιλία για το Αφγανιστάν

Παναγιωτόπουλος και Χρυσοχοΐδης περιοδεύουν στον Έβρο και επισκέπτονται μονάδες και φυλάκια στη ζώνη ευθύνης του Δ Σώματος Στρατού.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα το απόγευμα στις 19:30, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Τσγίπ Ερντογάν, προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού.

Την ίδια στιγμή, μονάδες και φυλάκια στη ζώνη ευθύνης του Δ Σώματος Στρατού θα επισκεφθούν σήμερα οι υπουργοί Εθνικής 'Αμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Συγκεκριμένα, θα επισκεφθούν στρατιωτικά φυλάκια της περιοχής, τη συνοριακή γέφυρα «Κήπων», το Συντονιστικό Κέντρο της ΕΛΑΣ στην Ορεστιάδα και την έδρα της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού).

Θα συνοδεύονται από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο και τον αρχηγό της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη.

