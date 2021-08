Κοινωνία

Φωτιές στην Αττική: Ανησυχία για τις αναζωπυρώσεις στα Βίλια - Εμπρησμός στην Κερατέα

Βρέθηκαν υπολείμματα φωτοβολίδας στην πυρκαγιά του Δασκαλειού. Οριοθετημένη στο μεγαλύτερο μέρος της η φωτιά στα Βίλια.

Πολύ καλύτερη είναι σήμερα η κατάσταση στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία είναι πλέον οριοθετημένη στο μεγαλύτερο μέρος της και οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται πλέον στον ορεινό όγκο του όρους Πατέρας και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για οικισμούς, αλλά από τη νύχτα τις ανακριτικές Αρχές απασχολεί μια άλλη πυρκαγιά στην Κερατέα, που ήταν διαπιστωμένος εμπρησμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν ήδη βρεθεί υπολείμματα φωτοβολίδας στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) σε συνεργασία με την Κρατική Ασφάλεια της ΕΛ.ΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.

Ειδικότερα, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, έγινε άμεσα κινητοποίηση από την Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση δίπλα στα σπίτια στο Δασκαλειό Κερατέας και συγκεκριμένα στο δεύτερο λιμανάκι, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Επί τόπου έσπευσαν 27 πυροσβέστες με 12 οχήματα, οι οποίοι έσβησαν γρήγορα την φωτιά, η οποία όμως έκαψε περίπου 60-70 στρέμματα με πουρνάρια και άλλη χαμηλή βλάστηση. Το ευτύχημα ήταν ότι δεν είχε δυνατούς ανέμους και το αεράκι που φυσούσε κατηύθυνε την φωτιά μακριά από τα σπίτια.

Όπως κατήγγειλαν κάτοικοι, είδαν δύο φωτοβολίδες που έπεσαν και μετά ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες και για ένα αυτοκίνητο που απομακρύνθηκε από την περιοχή.

Οι υπάλληλοι της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος που πήγαν στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς, βρήκαν πράγματι υπολείμματα φωτοβολίδας, που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες των κατοίκων, ενώ στις έρευνες μπήκε και η ΕΛ.ΑΣ που εξετάζει τα στοιχεία και αναζητά τους δράστες.

Όσον αφορά την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, όπως είπε το βράδυ της Πέμπτης ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι πλέον οριοθετημένη στο μεγαλύτερο μέρος της και δεν υπάρχει ανησυχία για οικισμούς.

Ωστόσο, παραμένει ενεργό το μέτωπο στο όρος Πατέρας, και συγκεκριμένα σε μια χαράδρα προς το Καντήλι Μεγάρων, όπου όμως ανακόπηκε η πορεία της κατά την διάρκεια της νύχτας από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τους επιτελείς της Πυροσβεστικής απασχολεί πλέον ο κύριος όγκος του όρους Πατέρα, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ενεργές εστίες, καθώς δεν μπορούν να πλησιάσουν τα οχήματα και τα πεζοπόρα τμήματα, λόγω του πολύ δύσβατου της περιοχής και η αντιμετώπιση τους γίνεται μόνο με τα εναέρια μέσα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 8 ελικόπτερα και 7 αεροσκάφη.

Επίσης, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων φοβούνται αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της μέρας και θεωρούν καθοριστικό την αποτελεσματική φύλαξη των οριοθετημένων, που όμως είναι σε πολύ μεγάλη έκταση γι’ αυτό παραμένουν αμείωτες όλες επίγειες δυνάμεις για να επεμβαίνουν άμεσα σε κάθε εστία που ξεπετάγεται.

Στο πλαίσιο της επιτήρησης και φύλαξης της πυρκαγιάς έχουν ενεργοποιηθεί και τα drones της Πυροσβεστικής που πετούν συνεχώς και δίνουν εικόνα από κάθε σημείο.

Συνολικά, επιχειρούν 461 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένων εννέα ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, 166 οχήματα, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας αλλά και από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα. Για τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ. Συνδρομή παρέχουν, ο Ελληνικός Στρατός με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και μηχανήματα έργου, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συντονίζει ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης.

Παράλληλα, σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

