Ζώδια: Οι προβλέψεις του τριημέρου

Τι επιφυλάσσουν τα άστρα για τα αισθηματικά, τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σας.

Κριός: Είστε από τους ευνοημένους αυτής της Πανσελήνου, αρκεί να αντιληφθείτε ότι αυτό που σας χρειάζεται είναι προσοχή στον ενθουσιασμό σας και κυρίως στον ερωτικό τομέα, γιατί θέλετε να ωραιοποιείτε τις καταστάσεις, χωρίς αυτό να έχει μία βάση να το στηρίξετε για να έχει και κάποιο νόημα. Επαγγελματικά, θα έρθει η ώρα πιο έντονου ανταγωνισμού, αλλά με ήρεμους τόνους.

Ταύρος: Είστε από αυτούς που θα πρέπει να βρείτε μία ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τις οικογενειακές και στο χέρι σας είναι να τα ιεραρχήσετε σωστά. Ερωτικά, είναι πιο έντονη η νοσταλγία σας για το παρελθόν, αλλά δεν έχει και μία λογική η αλληλουχία κινήσεων που θέλετε να κάνετε. Επαγγελματικά, μην κοντράρεστε άνευ ουσίας γιατί χάνετε πολύτιμο χρόνο!

Δίδυμοι: Είστε πολύ συνειδητοποιημένοι ότι πρέπει να μετράτε τα λόγια σας και είστε μόνο στην αρχή, γιατί αυτό θα πρέπει να το κάνετε επί μακρόν. Σας είναι εύκολο να υπόσχεστε και άλλο τόσο εύκολο να το αναιρείτε. Ερωτικά, σαφώς και το ενδιαφέρον φουντώνει, τουλάχιστον ως προς αυτά που νιώθετε και μερικές φορές είναι αντιφατικά. Επαγγελματικά, θα πρέπει να ανατρέξετε σε γραπτές συμφωνίες, γιατί οι προφορικές μπορούν εύκολα να ανασκευαστούν.

Καρκίνος: Ένα τριήμερο για εσάς με έμφαση στον συναισθηματικό σας κόσμο, αλλά και τον ψυχολογικό αντίκτυπο. Αυτό που είναι δύσκολο να κάνετε είναι να τα συνδυάσετε σωστά και κυρίως να εκφραστείτε χωρίς να δημιουργήσετε μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί μπορείτε να αιφνιδιάσετε τους άλλους. Επαγγελματικά, υπάρχουν διχογνωμίες για ένα οικονομικό θέμα, αλλά η λύση δε θα βρεθεί εύκολα και χωρίς υποχωρήσεις.

Λέων: Μία Πανσέληνος που σας επηρεάζει έντονα και αυτό που σας χρειάζεται είναι να κάνετε προσεκτικές και μελετημένες κινήσεις, κυρίως να προσπαθήσετε να μπείτε στη θέση των άλλων για να καταλάβετε τον τρόπο που αντιδρούν. Καλό θα είναι να ξέρετε ότι κάποια πράγματα πρέπει να τελειώσουν και να εξηγήσετε επαρκώς τους λόγους, κυρίως στα επαγγελματικά σας. Ερωτικά, αν πιστεύετε ότι είναι εύκολο να επαναφέρετε συναισθήματα για να επιβεβαιωθείτε, αυτό είναι δύσκολο!

Παρθένος: Ομολογουμένως, το ζήτημα της εργασίας σας μπαίνει σε πολύ άμεση προτεραιότητα, αλλά αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να ξέρετε και ποιες θα είναι οι μελλοντικές κινήσεις σας και κυρίως πώς θα εκμεταλλευθείτε τον χρόνο σας και πότε θα μπορείτε να παραδώσετε κάτι σε πραγματικούς χρόνους. Ερωτικά, είστε πιο κλειστοί και το μυαλό σας τρέχει σε κάτι εντελώς φανταστικό, που το διανθίζετε με πραγματικά περιστατικά.

Ζυγός: Μία ερωτική Πανσέληνος είναι αυτή για εσάς και είναι μία ευκαιρία να βγάλετε από τη ζωή σας φλερτ που τελικά δεν σας δίνουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ερωτικά, πάντως, αυτό που ξέρετε να κάνετε σωστά είναι να τα λέτε έξω από τα δόντια και κυρίως να ζητάτε διευκρινίσεις όπου υπάρχουν σκοτεινά σημεία, που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί παλιότερα. Επαγγελματικά, μη ζορίζετε τα πράγματα όταν και εσείς οι ίδιοι έχετε εκκρεμότητες.

Σκορπιός: Μία Πανσέληνος με έμφαση στα οικογενειακά θέματα, που ξέρετε ότι τώρα θα πρέπει να τα οριστικοποιήσετε και να τα λύσετε ή θα πρέπει να πείτε ξεκάθαρα την γνώμη σας. Ερωτικά, έχετε την τάση να παίρνετε κάποια πράγματα χαλαρά, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο αρνητικό, αν το κάνετε σε προσωρινή βάση. Επαγγελματικά, ξέρετε να δίνετε τέλος όταν κάτι δε σας συμφέρει και κυρίως σας τρώει τον χρόνο σας.

Τοξότης: Ευτυχώς που έχετε την ευκαιρία να ζητάτε διευκρινίσεις όπου χρειάζεται και αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να μιλάτε πιο ανοιχτά και κυρίως να φέρνετε τις αντιρρήσεις σας. Ερωτικά, δεν έχετε το απόλυτο, όμως μπορείτε να ξέρετε τι είναι αυτό που δε θέλετε και κυρίως να λέτε αυτά που σας ενοχλούν. Επαγγελματικά, αυτό που σας χρειάζεται είναι ένα χέρι βοηθείας να σας βγάλει από τη ρουτίνα.

Αιγόκερως: Περισσότερες οικονομικές σκοτούρες έχετε εσείς και το ζήτημα με το εισόδημά σας είναι ότι παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα. Ερωτικά, είστε τόσο αργοί όσο και να θέλετε να ξέρετε το επόμενο βήμα σας πώς να το οργανώσετε επακριβώς. Σημασία έχει να έχετε κάνει και τις απαραίτητες ανακοινώσεις. Επαγγελματικά, σας χρειάζεται περισσότερη δυναμική και κυρίως να μην παρασύρεστε σε εύκολες αποφάσεις!

Υδροχόος: Είστε αρκετά δυναμικοί και αυτό που θέλετε τώρα είναι να φιλοσοφείτε τις καταστάσεις περισσότερο και κυρίως να ψάχνετε για λύσεις, που είναι πιο ψαγμένες και κυρίως πιο επιθετικές και μάλιστα αυτό που ξέρετε είναι να ανατρέχετε και σε σημεία που έχουν ιδιαίτερη αξία. Ερωτικά, σας χρειάζεται μία τονωτική ένεση, αλλά να βρείτε και τη σωστή στιγμή να την κάνετε. Επαγγελματικά, αφήστε τους άλλους να εκτίθενται με τα λεγόμενά τους.

Ιχθύες: Είστε επιρρεπείς σε συναισθηματικές αλλαγές και αυτό που θέλετε να κάνετε είναι να μετριάσετε όσο μπορείτε την ανυπομονησία σας, γιατί είστε και αρκετά απότομοι και μάλιστα δεν είναι ότι δεν έχετε δίκιο, είναι και οι άλλοι εριστικοί προς εσάς. Ερωτικά, λοιπόν, χρειάζεται να φιλτράρετε τις συμπεριφορές σας. Επαγγελματικά, μη βιάζεστε γιατί μία απόφασή σας μπορεί να είναι λανθασμένη!

Πηγή: fthis.gr

