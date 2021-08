Πολιτική

Αφγανιστάν: στην Αθήνα ο Έλληνας πολίτης που απεγκλωβίστηκε από την Καμπούλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε μεταφερθεί την Τρίτη από την Καμπούλ στο Ισλαμαμπάντ όπου τον υποδέχθηκαν αξιωματούχοι της ελληνικής πρεσβείας.

Στην Αθήνα αναμένεται να αφιχθεί σήμερα ο Έλληνας πολίτης που απεγκλωβίστηκε από το Αφγανιστάν κατόπιν προσπαθειών του υπουργείου Εξωτερικών και κατόπιν οδηγιών του υπουργού Νίκου Δένδια, αναφέρουν διπλωματικές πηγές

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Έλληνας πολίτης αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα σήμερα στις 16.35 από Ισλαμαμπάντ μέσω Αμπου Ντάμπι (πτήση ETIHAD 177).

Υπενθυμίζεται ότι ο Agajan Farhad μεταφέρθηκε την Τρίτη με ασφάλεια από την Καμπούλ στο Ισλαμαμπάντ όπου τον υποδέχθηκαν αξιωματούχοι της ελληνικής πρεσβείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια: Οι προβλέψεις του τριημέρου

Φωτιές στην Αττική: Ανησυχία για τις αναζωπυρώσεις στα Βίλια - Εμπρησμός στην Κερατέα

Πέθανε ο Τσακ Κλόους